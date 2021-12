La definizione e la soluzione di: Sono uguali in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosità : Sono uguali in inverno

Segno zodiacale l'astrologia occidentale sia per quella indiana (in sanscrito: ????, rasi), una delle dodici suddivisioni in parti uguali dello zodiaco. Per tradizione, ogni segno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

