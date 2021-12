La definizione e la soluzione di: Sono piccanti se all arrabbiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PENNE

Significato/CuriositĂ : Sono piccanti se all arrabbiata

arrabbiata L'arrabbiata (arabbiata in romanesco) è un condimento per la pasta dal sapore piccante, tipico del Lazio, e in particolare della città di Roma. Il nome ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

