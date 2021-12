La definizione e la soluzione di: È rettangolare anche quando è circolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEGNO

Significato/Curiosità : e rettangolare anche quando e circolare

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con rettangolare; anche; quando; circolare; Un documento di riconoscimento... rettangolare ; Biscotto rettangolare rigato in superficie; Pezzo di carta rettangolare ; Le banche lo applicano sui prestiti; Toglie le pieghe alla bianche ria; Il gustoso frutto detto anche melone dei tropici; Ha anche un presidio ospedaliero; Vi si regola l orologio quando ci si reca in un altro Paese; Il disordine quando passa l accettabile; Si fanno in strada quando la nazionale vince; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui; Volta semicircolare ; Il movimento circolare di un corpo attorno ad un asse; E’ destinato a circolare ; Movimento circolare e involuto; Cerca nelle Definizioni