Rende più comode certe gonne

Soluzione 6 lettere : SPACCO

Significato/Curiosità : Rende piu comode certe gonne

Gonna Esistono parecchi modelli di gonne, dai più semplici, costituiti da un unico tessuto unito, da un semplice drappo, ai più particolari, con forme originali

