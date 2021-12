La definizione e la soluzione di: Realizzare, compiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : EFFETTUARE

Significato/Curiosità : Realizzare, compiere

Uomo Ragno soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko per realizzare il costume si è ispirato a un catalogo del 1956 di travestimenti di carnevale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con realizzare; compiere; Che tende a realizzare ; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta; Il piano con tappe per realizzare il progetto; compiere una strage; Chiamato a compiere una missione a pagamento; compiere un'azione... ingarbugliata; compiere un furto con violenza; Cerca nelle Definizioni