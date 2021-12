La definizione e la soluzione di: Quella Minore è in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosità : Quella Minore e in Turchia

Turchia Coordinate: 39°N 36°E? / ?39°N 36°E39; 36 La Turchia, ufficialmente Repubblica di Turchia (in turco: Türkiye Cumhuriyeti), è uno Stato transcontinentale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con quella; minore; turchia; A Livorno ha sede quella Navale; A Roma c è quella di Valle; C è quella talare e quella da camera; È famosa quella delle Marmore; Antica città dell Asia minore che fii sede di due concili ecumenici; Antica regione dell Asia minore ; L apostolo, figlio di Alfeo, detto il minore ; Quello legale cura gli interessi del minore nne; Città nel sud della turchia ; Vivono in turchia e in Iraq; Confina con la turchia e con Israele; In turchia e in Cile; Cerca nelle Definizioni