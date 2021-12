La definizione e la soluzione di: Pondera bene ogni sua mossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCACCHISTA

Significato/Curiosità : Pondera bene ogni sua mossa

La pondera lo scacchista; Misura, pondera tezza; Lungamente pensato e pondera to; Anagramma di pondera re che rima con gare; Andare di bene in meglio; A bene ficio di; Quelle di CO2 sono limitate per il bene ambientale; Si fanno per bene ficenza; Per ogni cane è un modo di far le feste; Negato per ogni lavoro; Quella digitale è diversa per ogni persona; È al di sopra di ogni sospetto in un film di Petri; Trincea improvvisata, riparo durante la sommossa ; Violenta sommossa contro minoranze religiose; La mossa che basta; Er Piotta cantava la sua mossa ;