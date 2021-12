La definizione e la soluzione di: I piedi latini con due sillabe brevi e una lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANAPESTI

Significato/Curiosità : I piedi latini con due sillabe brevi e una lunga

Metrica classica (reindirizzamento da Metrica latina) sostituzione di altri piedi; altri non hanno esistenza propria, ma esistono solo come risoluzione di una sillaba lunga in due sillabe brevi nei piedi più corti, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

