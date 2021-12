La definizione e la soluzione di: Il pezzo più importante in un osservatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELESCOPIO

Significato/Curiosità : Il pezzo piu importante in un osservatorio

