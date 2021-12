La definizione e la soluzione di: Il nono mese abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SETT

Significato/Curiosità : Il nono mese abbrev

Altre definizioni con nono; mese; abbrev; Fatto nono stante si sappia di commettere un reato; Lo secernono le ghiandole surrenali; Il nono mese; nono stante... quanto accaduto; Il mese di inizio dell inverno boreale; Il mese del dolce dormire, secondo il detto; Il mese dei crisantemi; C è chi deve farli... mortali per arrivare a fine mese ; L abbrev iazione di mister; abbrev iazione di senior; L abbrev iazione che molte volte segue Egr; Il non abbrev iato nelle chat; Cerca nelle Definizioni