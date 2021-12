La definizione e la soluzione di: Manda avanti lo Stato senza apparire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GOVERNO TECNICO

Significato/Curiosità : Manda avanti lo Stato senza apparire

Trama dell'Iliade Manda un segno di dubbia interpretazione: un'aquila vola con un serpente tra gli artigli, ma questo le si ritorce contro e la morde: Polidamante lo interpreta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con manda; avanti; stato; senza; apparire; Vi si manda no i bambini; manda in orbita negli USA; manda in onda L eredità e Soliti ignoti; Si manda no agli assenti; È davanti al confessore; Protegge la carrozzeria dai colpi davanti e dietro; avanti o dopo di Lui nelle date intorno allo 0; Un passo avanti nella civiltà; La televisione di stato ; Lo stato promuove le grandi; stato tra Vietnam e Thailandia; Lo stato di Ceylon; BOT senza Buoni; Veloce senza voce; Così è detto un lungo volo aereo senza scalo; Scoppio senza scopo; apparire all inizio; apparire in un modo; L’atteggiamento di coloro che vogliono apparire onesti e virtuosi; apparire , mostrare di essere; Cerca nelle Definizioni