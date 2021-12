La definizione e la soluzione di: I mammiferi come gli ornitorinchi e le echidne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOTREMI

Significato/Curiosità : I mammiferi come gli ornitorinchi e le echidne

Ornithorhynchus anatinus (reindirizzamento da Ornitorinco) mandibola/mascella è costruita diversamente da quella degli altri mammiferi, e il muscolo che le apre è diverso. come in tutti i veri mammiferi, gli ossicini che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con mammiferi; come; ornitorinchi; echidne; Il periodo in cui apparvero i mammiferi ; mammiferi erbivori marini dei sirenidi; Piccoli mammiferi africani detti anche procavie; Lo sono tutti i mammiferi ; Induce a vedere le cose come sono; Una farina come la tapioca; come certi eventi; come il tempo che non cambia; Lo sono gli ornitorinchi ; L'aculeo corneo velenoso degli ornitorinchi maschi; Mammiferi come ornitorinchi e echidne; I mammiferi come echidne e ornitorinchi ; Mammiferi come ornitorinchi e echidne ; I mammiferi come echidne e ornitorinchi; Cerca nelle Definizioni