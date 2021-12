La definizione e la soluzione di: Libera dal peccato originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTESIMO

Significato/Curiosità : Libera dal peccato originale

peccato originale libro della Genesi. Conseguenza di questo peccato sarebbe stata la caduta dell'uomo: il peccato originale viene dunque descritto come ciò che ha diviso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

