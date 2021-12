La definizione e la soluzione di: L impianto con due diffusori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STEREO

Significato/Curiosità : L impianto con due diffusori

impianto Hi-Fi Per impianto Hi-Fi (o sistema Hi-Fi, anche impianto stereo) si intende l'insieme dei componenti necessari per la riproduzione della musica con alta fedeltà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con impianto; diffusori; Esprime un rimpianto ; Lei sta in apprensione per via dell impianto antifurto; L impianto sportivo frequentato anche dai ranisti; Un impianto di risalita; Distributori, diffusori ; Cerca nelle Definizioni