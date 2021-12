La definizione e la soluzione di: Li governano i sovrani delle favole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REAMI

Significato/Curiosità : Li governano i sovrani delle favole

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con governano; sovrani; delle; favole; governano duramente; governano le diocesi; I pochi che governano un paese; Despoti che governano in modo autocratico; Tale è un regnante privato della sovrani tà; Per la Costituzione, gli appartiene la sovrani tà; Forniscono... sovrani ; Conservavano i loro sovrani mummificandoli; L isola delle Sporadi in cui Teti nascose Achille; Le parasole delle auto; Le strutture delle biciclette; Una delle ultime portate; I mostri delle favole ; Quella magica si beve nelle favole ; Ricorda celebri favole ; Il regno nelle favole ; Cerca nelle Definizioni