La definizione e la soluzione di: Girando, solleva l ancora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosità : Girando, solleva l ancora

Verricello quindi lavora sull'asse orizzontale, viene chiamata argano la macchina che "solleva" e lavora quindi sull'asse verticale. Anche nella lingua inglese si differenziano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Lo fa l auto girando si rapidamente di 180 gradi; Si anima girando ; La caduta girando su se stesso; Si passano girando si e rigirando si nel letto; La solleva una barzelletta; solleva rsi rifocillandosi; Uno che si è... solleva to; Li solleva no gli atleti; Il verricello per tirar a bordo l ancora ; Chi gode ancora gli onori di un incarico dismesso; I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare; Non ancora sfogliata;