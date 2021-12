La definizione e la soluzione di: È fissato all alberatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELAME

Significato/Curiosità : e fissato all alberatura

Vela aurica (categoria Scienza e tecnologia dell'antica Roma) cioè fissata, per tre lati sull'alberatura: sul lato prodiero all'albero, nella parte superiore su un pennone detto picco e nella parte inferiore su una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

