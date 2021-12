La definizione e la soluzione di: Si fissa al rubinetto per dare regolarità al flusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ROMPIGETTO

Significato/Curiosità : Si fissa al rubinetto per dare regolarita al flusso

Lingua sarda acabar) AIXÌ ? camp.aici (così) AIXETA ? log. isceta (cannella della botte; rubinetto) ALÈ ? alenu (alito) ARRACADA ? arrecada (orecchino) ARREU ? arreu (di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con fissa; rubinetto; dare; regolarità; flusso; Si fissa alla groppa del cavallo; Rubrica fissa di un magazine che ha cambiato la consueta posizione; Attrezzo necessario a fissa re e mantenere pezzi; Vengono ben fissa ti sotto le scarpe; Il rubinetto della botte; Termina con un rubinetto ; dare in affitto; dare un morso; dare in regalo; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Qualità di ciò che manca di regolarità ; regolarità , canonicità, opposta all'eccezionalità; Tessuto con irregolarità simili a riccioli fra; Cancellano le irregolarità ; Reflusso gastro: è una comune patologia; Il deflusso delle acque; Assenza di flusso mestruale; Occludono momentaneamente un flusso ; Cerca nelle Definizioni