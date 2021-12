La definizione e la soluzione di: Fabbriche che lavorano l argilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORNACI

Significato/Curiosità : Fabbriche che lavorano l argilla

Figline e Incisa Valdarno (categoria Pagine che utilizzano Timeline) evoluzione in "Fighinum", "Fegghine" ecc.) che indica una fabbrica di "figuline", un luogo ove si lavorano argille per la fabbricazione di vasi e stoviglie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con fabbriche; lavorano; argilla; fabbriche di bucatini e fusilli; fabbriche di fini tessuti; fabbriche di yacht; fabbriche di maglioni; Luoghi nei quali lavorano infermieri; Gli Umpa Lumpa lavorano in quella di cioccolato; lavorano fra moduli e documenti; lavorano preziosi metalli; Componenti edilizi di argilla cotta in forno; Impasto di argilla cotta; Fabbrica che lavora argilla ; Un'argilla usata anche come lettiera per gatti; Cerca nelle Definizioni