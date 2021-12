La definizione e la soluzione di: Dotare di tutto ciò che è necessario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORREDARE

Significato/Curiosità : Dotare di tutto cio che e necessario

Sillogismo (categoria Pagine che usano un formato dei tag math deprecato) impossibili: ciò che non è, e che non può essere necessarie: ciò che è, e che non potrebbe non essere L'impossibilità è una forma di necessità: dire che una cosa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con dotare; tutto; necessario; Provvedere, dotare ; dotare del necessario; Sono utilizzate per dotare i computer di intelligenza artificiale; dotare di armi o mezzi difensivi e offensivi; Non del tutto esatti; tutto per aria; Bambino a cui è concesso tutto ; Distrugge tutto ciò che lambisce; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi; Il minimo di voti necessario per un referendum; Dotare del necessario ; Il presupposto necessario sine qua non lat; Cerca nelle Definizioni