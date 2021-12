La definizione e la soluzione di: Fu convocato per porre fine allo Scisma d Occidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CONCILIO DI COSTANZA

Significato/Curiosità : Fu convocato per porre fine allo Scisma d Occidente

Concilio di Costanza dalla Chiesa cattolica, convocato a Costanza su richiesta del re dei Romani Sigismondo per porre fine allo Scisma d'Occidente. Ottenne le dimissioni di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con convocato; porre; fine; allo; scisma; occidente; Mobile in cui riporre i romanzi; Fregio a forma di rosa da apporre sul petto; Disporre per la semina; Raccontare, esporre una vicenda; Di famiglia fine ; La fine del monte; La fine delle marce; La fine del discolo; Si fissa alla groppa del cavallo ; Ballo con un sinonimo; Il gas che fa volare i pallo ncini; Una tranquilla andatura del cavallo ; Il Papa la cui elezione pose fine allo scisma d'Occidente; La Chiesa d'Inghilterra nata dallo scisma ; L’occidente ; Il Papa la cui elezione pose fine allo Scisma d'occidente ; occidente ... corto; occidente in breve; Cerca nelle Definizioni