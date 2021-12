La definizione e la soluzione di: Colpi d arma da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FUCILATE

Significato/Curiosità : Colpi d arma da fuoco

arma da fuoco Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con colpi; arma; fuoco; colpi to in pieno; Una donna che colpi sce; Se colpi sce, fa vendere; Protegge la carrozzeria dai colpi davanti e dietro; L arma ... dell appuntato; Il grado militare di arma ndo Diaz; arma medievale per buttare giù porte e portoni; Piccola arma bianca dalla lama corta; C è quella del nove e quella del fuoco ; Fu rapito in cielo su un carro di fuoco ; Rivela la presenza del fuoco ; Contrassegnato a fuoco ; Cerca nelle Definizioni