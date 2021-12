La definizione e la soluzione di: Un colpetto sulla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAT

Significato/Curiosità : Un colpetto sulla testa

Eruttazione proprio torace avendo cura, nel caso di neonati di sostenere la testa e battendo dei colpetti contro la schiena del bambino. appoggiare il bambino in posizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con colpetto; sulla; testa; Il colpetto alla porta; Rumore di un colpetto ; Un colpetto ... all' uscio; Un colpetto delicato che è un gesto affettuoso; Un solco... sulla zebra; La capitale sulla Moldava; Fa scalate sulla pietra viva; Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; Attesta ti che rendono... ragionieri; Una testa ta di moda femminile; In testa per proteggere i capelli... o asciugarli; Hanno la testa ... tra le nuvole; Cerca nelle Definizioni