La definizione e la soluzione di: Il Cogli l attimo di Orazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARPE DIEM

Significato/Curiosità : Il Cogli l attimo di Orazio

Carpe diem (reindirizzamento da Cogli l'attimo) dalle Odi del poeta latino Orazio (Odi 1, 11, 8), traducibile in "afferra il giorno", ma spesso resa con "Cogli l'attimo", traduzione non letterale ma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con cogli; attimo; orazio; Accogli e gli alpinisti; Raccogli e offerte in TV; Il centro che accogli eva i coscritti; Raccogli tore per foto; In un attimo : in un battito di __; Un attimo ; In un, cioè in un attimo ; Williams, nel film L'attimo fuggente; Decorazio ni per soffitti; Una tipica lavorazio ne di molti Paesi arabi; Il residuo di certe lavorazio ni industriali; Decorazio ne orientale concentrica; Cerca nelle Definizioni