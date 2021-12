La definizione e la soluzione di: La città con gli undici United e City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MANCHESTER

Significato/Curiosità : La citta con gli undici United e City

Manchester United Football Club Manchester United Football Club (NYSE: MANU), noto semplicemente come Manchester United, è una società calcistica inglese con sede nella città di Manchester ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con città; undici; united; city; La città ucraina ricordata per un terribile incidente nucleare; La città in favore della quale Demostene pronunciò tre orazioni; città e porto del Cile; Diresse Roma città aperta; L undici del biscione; L undici dei rossoneri; "undici " ferrarese; Tifa per un undici bianco azzurro; Città inglese dell'undici united ; Sono united nell'ONU ing; united States; Manchester united ; Ex city car della Opel; Era una city car della Opel; L Eurocity sugli orari; La Dawson che ha recitato in Sin city e Grindhouse;