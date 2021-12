La definizione e la soluzione di: Ha la casa in un guscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHIOCCOLA

Significato/Curiosità : Ha la casa in un guscio

Fantazoo cui il bue chiama la propria capanna; tuttavia lei stessa definisce la sua vera casa il proprio guscio, che Alvaro soprannomina la sua "Coccia". Solo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con casa; guscio; Una casa di televisori; Aiuta nei lavori di casa ; In casa e in solaio; __ Musk: ha fondato la casa automobilistica Tesla; Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; Coppettina per alimenti su cui va rotto un guscio ; Il guscio dell'orologio; Il guscio della barca; Cerca nelle Definizioni