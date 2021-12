La definizione e la soluzione di: La capitale dell Arabia Saudita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIAD

Significato/Curiosità : La capitale dell Arabia Saudita

Salman dell'Arabia Saudita leading role in Saudi Arabia Gulf News. 17 February 2015. Retrieved 13 March 2015. ^ Rivoluzione elettorale in Arabia Saudita. Le donne potranno votare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con capitale; dell; arabia; saudita; capitale del Ghana; La capitale della Louisiana; La capitale sulla Moldava; Fu capitale della Provenza; Fiume dell a Transilvania affluente del Danubio; La sede dell e idee; Un Santo d Alessandria, Padre dell a Chiesa; La città in favore dell a quale Demostene pronunciò tre orazioni; L arabia governata da monarchia assoluta; La più vasta è l arabia ; E raffigurata nella bandiera dell arabia Saudita; L arabia Saudita in Internet; E raffigurata nella bandiera dell Arabia saudita ; L Arabia saudita in Internet; La capitale dell'Arabia saudita ; La penisola saudita ; Cerca nelle Definizioni