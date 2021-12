La definizione e la soluzione di: Un bollettino per informare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COMUNICATO

Significato/Curiosità : Un bollettino per informare

Centrale viabilità traffico solo riguardanti l'Alto Adige, ma ci si può informare anche sulla situazione del traffico per il Tirolo del Nord, il Trentino, il Cantone dei Grigioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con bollettino; informare; Sigla per un bollettino di pagamento; Una voce del bollettino demografico; bollettino Straordinario; Procedura per pagamenti con bollettino ; Un arcaico insegnare e informare ; Cerca nelle Definizioni