Bersagli da poligono di tiro

Soluzione 6 lettere : SAGOME

poligono di tiro antistanti ai Bersagli da cui il personale del poligono può intervenire sui Bersagli, senza rischio di essere colpito e senza dover interrompere il tiro. I poligoni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con bersagli; poligono; tiro; Le truppe a piedi come gli alpini e i bersagli eri; Il bersagli o dell uppercut; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; È rimasto in testa ai bersagli eri; poligono con cinque lati; Elemento del poligono | Venerdì 26 novembre 2021; poligono con sei lati; Prove al poligono ; L indumento No Stiro ; Il tiro più traditore; Sigla del partito sudtiro lese; Attraversa il tiro lo; Cerca nelle Definizioni