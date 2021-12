La definizione e la soluzione di: Apparecchiatura per lo studio di particelle elementari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CAMERA A BOLLE

Significato/Curiosità : Apparecchiatura per lo studio di particelle elementari

Fisica delle particelle poiché quest'ultima si riferiva allo studio di particelle interne al nucleo, mentre oggi la maggior parte delle particelle note non sono costituenti nucleari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

