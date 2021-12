La definizione e la soluzione di: Ha antenne sparse per tutta l Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAI

PMR 446 (sezione PMR in Italia) con necessità di antenne di una certa dimensione e l'impossibilità di uso dei ponti ripetitori. Al contrario del GMRS, questo servizio ha condotto verso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

