La definizione e la soluzione di: Alte e rigide calzature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STIVALONI

Significato/Curiosità : Alte e rigide calzature

Scarpone (reindirizzamento da Scarponi (calzatura)) calzature di ricambio, da Alternare a lunghi periodi di marcia con scarponi pesanti. Come tutti i tipi di calzature da montagna, devono essere Alte e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con alte; rigide; calzature; Passo tra la Valte llina e la Val Camonica; La foresta con il monte Falte rona; Quello alte rnativo taglia legno o metallo; Fenomeno meteorologico di nubi ad alte zza suolo; Possono essere patinate, rigide o in brossura; Come il metodo scientifico dalle rigide procedure; Metodo improntato ad eccessiva rigide zza; Sono rigide negli aerei; calzature da stagione estiva; Sul tallone delle calzature dei cow boy; Le calzature più usate da Michael Jackson; Mobiletto per calzature ; Cerca nelle Definizioni