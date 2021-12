La definizione e la soluzione di: L albero di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABETE

Significato/Curiosità : L albero di Natale

albero di Natale significati, vedi albero di Natale (disambigua). L'albero di Natale è una delle più diffuse usanze natalizie. L'albero di Natale è un uso di origine nordica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con albero; natale; Un organismo come una pianta o un albero ; Non è star sopra un albero , per Giorgio Gaber; La Francesca regista de L albero delle pere; albero dai fiori bianchi; Vi sorge la casa natale di Beethoven; La città natale di Democrito; Vettura di Babbo natale ; Città natale di Torquato Tasso nel golfo di Napoli; Cerca nelle Definizioni