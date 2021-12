La definizione e la soluzione di: Vocali scritte in rima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

rima noto/nodo. Imperfetta (o quasi-rima): assonanza: Vocali uguali e consonanti diverse. È piena se sono uguali sia le Vocali toniche che quelle atone finali

Altre definizioni con vocali; scritte; rima; vocali scritte in belga; E formato da vocali ; Le vocali del forte; Le vocali nel bonus; Vocali scritte in belga; Le consonanti scritte in posa; Sono scritte in viso; Le consonanti scritte in tema; Un suddito dei Grima ldi; Egregio... prima di Sig.; Un sinonimo di rima suglio; Si effettua prima di salpare; Cerca nelle Definizioni