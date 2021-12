La definizione e la soluzione di: Dà il "via libera". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERDE

Significato/Curiosità : Da il via libera

Governo Draghi giorni, dato il peggioramento della situazione epidemiologica in quei Paesi. 29 aprile - Il CdM dà il via libera definitivo al PNRR e approva il d.l. Fondo ...

