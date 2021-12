La definizione e la soluzione di: Vende in caraffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIRRAIO

Significato/Curiosità : Vende in caraffe

Carafa (reindirizzamento da Caraffa (famiglia)) come Caraffa o Carrafa) sono una nobile e antica famiglia di origine napoletana, discendente dall'ancor più antica famiglia Caracciolo. Divisa in numerosi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

