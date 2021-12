La definizione e la soluzione di: A vari chilometri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONTANO

Fiordo costa, anche per vari chilometri, inondando un'antica valle glaciale. Solitamente infatti le pareti del fiordo sono molto simili a quelle dei calanchi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

