Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Significato/Curiosità : Una breve serie di vignette disposte orizzontalmente

Storia del fumetto italiano gli editori a usare un nuovo formato di piccole dimensioni con solo due o tre vignette disposte orizzontalmente per pagina che si stava diffondendo negli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

