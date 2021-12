La definizione e la soluzione di: Tutto per aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOSSOPRA

Significato/Curiosità : Tutto per aria

aria significati, vedi aria (disambigua). L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre. È essenziale per la vita della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con tutto; aria; Bambino a cui è concesso tutto ; Distrugge tutto ciò che lambisce; Esponente di punta soprattutto scientifico; Bere tutto il contenuto; Consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi; Impugnatura necessaria ad aprire una porta; Festività del giorno di Santa Maria Santissima; Aggettivo che indica il burro avaria to;