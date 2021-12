La definizione e la soluzione di: Tipici dolci estivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GELATI

Significato/Curiosità : Tipici dolci estivi

Pangiallo (categoria dolci laziali) tempi distribuire questi dolci dorati, durante la festa del solstizio d'inverno, in modo da favorire il ritorno del sole. Il tipico pangiallo romano ha subito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

