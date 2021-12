La definizione e la soluzione di: Un tessuto trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOILE

Significato/Curiosità : Un tessuto trasparente

tessuto connettivo Il tessuto connettivo (lat. textus conexivus) è uno dei quattro tipi fondamentali di tessuto che compongono il corpo degli animali più abbondanti nell'organismo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

tessuto sintetico lucido che imita la seta; tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; Come un vetro lavorato per non essere trasparente ; E fragile e trasparente ; Materiale trasparente ; trasparente e iridescente;