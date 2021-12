La definizione e la soluzione di: Stringe alla vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CINTURA

Significato/Curiosità : Stringe alla vita

Sette nani spoglie di una vecchia venditrice, ricorre dapprima a una cintura che Stringe la vita di Biancaneve fino a toglierle il respiro, la seconda volta a un pettine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con stringe; alla; vita; Costringe re una persona a vivere in un luogo appartato; Stringhe per stringe re; Si stringe fra due persone che si accordano; Si restringe sul fuoco; Ha la sentinella alla porta; Una sonata... alla napoletana; Pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; Combinazione di quattro numeri alla roulette; Lo tempra la vita ; Evita ti, schivati; Chi lo dice, evita di ripetere; Si avvita no per illuminare; Cerca nelle Definizioni