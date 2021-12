La definizione e la soluzione di: Sistemare le merci sulla nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIVARE

Significato/Curiosità : Sistemare le merci sulla nave

Glossario dei termini marinareschi (A-B) accidentale tra due navi o imbarcazioni. Da cui le "Regole per evitare gli abbordi in mare". Abbozzare 1. Sistemare una ritenuta (bozza) su un cavo in modo che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con sistemare; merci; sulla; nave; Sollevare o sistemare in alto con fatica; Adagiare, sistemare ; sistemare nel guardaroba; Sbagli da sistemare ; Autocarri usati per trasporto merci o traslochi; L organizzazione dello spostamento delle merci ; Esercizio commerci ale che vende medicine; Come merci che non hanno trovato compratori; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; sulla spiaggia non sabbiosa è fatta di sassolini; sulla __, celebre romanzo di Jack Kerouac; Si muove a elle sulla scacchiera; nave su cui possono atterrare velivoli; Ci va la nave che è senza timoniere; Danni alla nave ; Una nave cisterna; Cerca nelle Definizioni