La definizione e la soluzione di: Il silenzio che non aiuta chi conduce le indagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OMERTÀ

Significato/Curiosità : Il silenzio che non aiuta chi conduce le indagini

Episodi di The Mentalist (settima stagione) (sezione Non c'è oro che tenga) che è indagata dall'FBI, cerca di ricattarlo e gli chiede di mantenere il silenzio sulle mosse false commesse dalla sua squadra. Abbott è dunque costretto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con silenzio; aiuta; conduce; indagini; Pratica di silenzio autoimposto; Sfuggire in silenzio , svignarsela; La Jodie de “Il silenzio degli innocenti”; Cammina con passo silenzio so; Era l aiuta nte del cavaliere; Quello di parole aiuta a spiegarsi; aiuta nei primi passi; aiuta no i militari a muoversi nel buio; conduce una vita di sacrifici e spiritualità; La via che da Roma conduce ad Ascoli; Aiuta il conduce nte nelle gare di rally; Li chiedono i poliziotti al conduce nte; Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice; Eseguono indagini sui bilanci aziendali; Giudice per le indagini Preliminari; Oggetto che ha valore in indagini di polizia; Cerca nelle Definizioni