La definizione e la soluzione di: Fa scalate sulla pietra viva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ROCCIATORE

Significato/Curiosità : Fa scalate sulla pietra viva

Thief (videogioco 2014) frammento della pietra Primeva. Un'altra visione gli conferma che Erin è ancora viva, ma posseduta dall'energia mistica della pietra. Alla ricerca di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con scalate; sulla; pietra; viva; Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; Sistemare le merci sulla nave; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; sulla spiaggia non sabbiosa è fatta di sassolini; Colonnina in pietra posta ai bordi della strada; Ospite di un banchetto modo di dire: __ di pietra ; Una pietra variegata; La pietra per affilare; La canta Rita Pavone: viva la pappa col __; Da esse ci si serviva con posate d osso; Era un viva ce ballo; Si dice di immaginazione viva ce; Cerca nelle Definizioni