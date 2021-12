La definizione e la soluzione di: Sbarramento lungo il corso di certi fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESCAIA

Significato/Curiosità : Sbarramento lungo il corso di certi fiumi

Colorado (fiume Colorado) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) prosciugato il basso corso (in Messico) a tal punto che il fiume certi anni non riesce a raggiungere il mare. Il Colorado ha un bacino idrografico di 629.100 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con sbarramento; lungo; corso; certi; fiumi; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento ; sbarramento dietro cui asserragliarsi; sbarramento artificiale; Può essere di sbarramento , attenzione, povertà..; L Alpe con il Sassolungo e il Sassopiatto; Può diventar lungo un palmo; Ha un corso più o meno lungo ; Razza di gatto americana dal pelo lungo ; Parte del discorso che indica genere e numero; Ha un corso più o meno lungo; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso ; Madornale... come certi errori; Strappato a fatica, come certi si; Eseguiti... come certi compiti; certi ficato di paternità di un invenzione; Pesci marini che risalgono i fiumi ; Lo stato con i fiumi Reno, Danubio ed Elba; Quella dei Quattro fiumi è a Roma in piazza Navona; L ingegnere dei fiumi , dalla coda piatta; Cerca nelle Definizioni