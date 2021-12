La definizione e la soluzione di: Rivestito con un metallo antiruggine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZINCATO

Altre definizioni con rivestito; metallo; antiruggine; rivestito d un prezioso metallo; rivestito di morbida pelle, come certi divani; rivestito da uno strato di metallo come l'oro; Pannello di truciolare rivestito con carta melamminica; Quello alternativo taglia legno o metallo ; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Rivestito d un prezioso metallo ; Un metallo da conio; Rosso antiruggine ; Vermice antiruggine ; Cerca nelle Definizioni