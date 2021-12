La definizione e la soluzione di: Rifugio per animali selvatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TANA

Significato/Curiosità : Rifugio per animali selvatici

Dean Schneider (sezione animali) imprenditore svizzero, grande appassionato di fauna selvatica, fondatore in Sud Africa del Rifugio Hakuna Mipaka (in Swahili "senza limiti"). Come lui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con rifugio; animali; selvatici; rifugio da bomba H; Un rifugio da bomba H; Il buco rifugio ; rifugio per volpi; Dalle sembianze animali ; Lo sono animali come pecore, mucche e cavalli; Sonno invernale di alcuni animali ; Pullulare, di gente o animali ; selvatici non istruiti; Canidi selvatici ; Rifugi di animali selvatici ; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Cerca nelle Definizioni