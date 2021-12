La definizione e la soluzione di: Raggruppamento Operativo Speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROS

Raggruppamento Operativo Speciale 12°30'30.3?E? / ?41.934667°N 12.508417°E41.934667; 12.508417 Il Raggruppamento Operativo Speciale (più spesso indicato semplicemente con l'acronimo ROS) è l'unico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

