La definizione e la soluzione di: Prima di infilarlo, bisogna aprirlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : USCIO

Significato/Curiosità : Prima di infilarlo, bisogna aprirlo

Altre definizioni con prima; infilarlo; bisogna; aprirlo; Guidando si preme prima di cambiare marcia; Smuovere la terra prima della semina; Il rosso colore prima rio; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Non è facile infilarlo ; E' difficile infilarlo ; Se infiammate bisogna rivolgersi a un dentista; bisogna darla ai buoni consigli; Non bisogna credergli; bisogna anteporli ai diritti; Cerca nelle Definizioni